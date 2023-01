Articolo Uno Lazio: bene appello a unità progressisti, divisi si perde

“Articolo Uno Lazio è da mesi che, con forza e chiarezza, vuole ricostruire, a partire dalla nostra regione, una nuova Alleanza democratica e progressista. Non posso quindi che accogliere con favore il testo promosso da Fabrizio Barca che vede tra i primi firmatari il premio Nobel Giorgio Parisi, Luciana Castellina e Christian Raimo. Abbiamo il dovere di non disperdere la buona esperienza di governo che abbiamo attuato nel Lazio e che merita continuità. D’altronde anche tutti i sondaggi dicono che l’unità dei progressisti renderebbe più semplice una nostra importante riconferma alla Regione Lazio. Le imponenti risorse disponibili nel Pnrr per il lavoro, il welfare, le infrastrutture, l’ambiente e i servizi sociosanitari che incideranno profondamente nella vita dei nostri cittadini rendono ancora più incomprensibile la scelta di disperdere forze ed energie. Lavoreremo fino all’ultimo minuto perché si possa correre insieme alle prossime elezioni e questa alleanza resti competitiva”.

Lo dichiara, in una nota, il segretario regionale di Articolo Uno Lazio, Riccardo Agostini.