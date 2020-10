Articolo Uno Lazio: affidarsi a Speranza, regia unica contro il Coronavirus

“In questa emergenza sanitaria sempre più drammatica vengono a galla tutti i limiti della riforma del titolo V della Costituzione. In un momento in cui serve unità di intenti, omogeneità nelle scelte che riguardano la salute di tutti i cittadini e misure chiare e univoche per evitare il pericolo di ulteriori contagi c’è il pericolo che ogni Regione prenda strade diverse per contrastare l’epidemia in corso. È importante mantenere una regia unica e condivisa. Un problema mondiale non può essere affrontato e risolto sulla base di singole ordinanze di sindaci o governatori, mini o maxi lockdown e coprifuoco. Con misure che variano a poche centinaia o decine di chilometri di distanza sul nostro territorio. Ho fiducia nel ministro Speranza che dimostra di essere persona seria e capace, sta facendo un grande e difficile lavoro al Ministero della Salute. Non è un caso che abbia fatto appello all’unità del Paese. Perché affrontare il coronavirus in ordine sparso, senza una logica condivisa, significa mettere in sofferenza il nostro sistema sanitario e non riuscire a dare risposte adeguate a sconfiggere il virus”.

Così, in una nota, il segretario regionale del Lazio di Articolo Uno, Riccardo Agostini.