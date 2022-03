Articolo Uno Genova: solidali con l’Anpi, Toti chieda scusa

“Articolo Uno Genova esprime piena solidarietà all’Anpi e giudica mistificazioni inopportune le esternazioni del Presidente della Regione Liguria, che esprimono solo carenza di cultura storica insieme a strumentalizzazione politica. L’Anpi ha pieno diritto e titolo di esprimere forti preoccupazioni per lo scenario bellico in corso.

Non si permetta, il signor Toti, di stabilire chi può festeggiare la vittoria sul nazifascismo: chieda scusa all’Anpi e veda di occuparsi dei tanti problemi della Liguria, dalla sanità ai trasporti, che meriterebbero ben diversa e completa attenzione visto il ruolo che ricopre”.