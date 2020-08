Articolo Uno FVG: sciogliere Casapound, oscena frase consigliere Lega

“L’irruzione di Casa Pound nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è un’azione intollerabile, un atto di squadrismo che va punito “. – Così commenta l’azione di un gruppetto di militanti del gruppo neofascista il segretario regionale di Articolo 1, Mauro Cedarmas.

“Quel movimento che si auto definisce “fascista del terzo millennio” non è nuovo ad azioni illegali e intimidatorie e andrebbe sciolto. È necessario chi il ministro dell’interno affronti la questione, movimenti di quella risma non sono accettabili in una democrazia”.

Cedarmas aggiunge: “quanto alle frasi oscene del consigliere regionale leghista che si dichiarava pronto a sparare ai migranti, esse sono indegne di un rappresentante delle istituzione ed egli deve essere sospeso dal suo ruolo”.