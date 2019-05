Articolo Uno FVG: preoccupante risultato della destra in regione

“

La destra avanza in modo drammatico, in Italia

più che in o

gni altro grande Paese europeo Infatti,

Salvin

i

e Meloni insieme sono al 40% nel Paese. In questo quadro ancora più preoccupante è il risultato qui da noi in Regione dove Lega e Fratelli d’Italia sono insieme ben oltre il 50% dei voti. Si tratta ora di fare i conti fino in fondo con

le ragioni sociali e politiche hanno

determinato questo risultato, rileva il segretario regionale di Articolo Uno, Mauro

C

edarmas

, commentando il risultato delle elezioni

“

La lista unitaria Pd

Pse

ottiene un incoraggiante

risultato anche in Friuli Venezia Giulia. È solo un punto di partenza, conclude

Cedarmas

, è

il primo mattone per la ricostruzione

e ora si deve riprendere il cammino per l’unità larga del campo progressista

a partire dai temi economici e sociali, per costruire una vera alternativa alla destra”

.