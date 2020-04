Articolo Uno FVG: incredibile sanità privata non supporti quella pubblica

Il coordinamento regionale di Articolo Uno Friuli Venezia Giulia rileva come non sia possibile in questo momento il fatto che la sanità pubblica non sia adeguatamente supportata da quella privata.

E’ incredibile e mortificante leggere sulla stampa di alcuni burocrati pubblici o privati che discutono sulle modalità di comunicazione fra loro.

Il Presidente della Regione si attivi immediatamente per togliere ogni alibi possibile a presidente o amministratore delegato del Policlinico di Udine e a chi lautamente pagato assolve a compiti di direzione della sanità pubblica locale, perché venga così immediatamente risolta la querelle di queste ore, che getta una luce funesta sulla tanto dichiarata diversità friulana.

Quando avremo superato questa gravissima situazione d’emergenza andrà sicuramente rivista e cancellata ogni iniziativa che mortifichi e annulli il ruolo e la funzione della sanità pubblica, anche a cominciare da quei professionisti che godono dei lauti compensi della sanità privata.

Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista del FVG