Articolo Uno FVG: Fedriga non si lamenti e stanzi altri soldi, la regione li ha

“I sei milioni e seicentomila euro sono risorse aggiuntive che il governo ha assegnato al Friuli Venezia Giulia per interventi a favore dei meno abbienti”. Lo osserva il segretario regionale di Articolo Uno del FVG Mauro Cedarmas.

“Con la nostra autonomia abbiamo già le risorse disponibili per gestire la sanità e le autonomie locali. Infatti, gran parte delle tasse che paghiamo non vanno a Roma, ma restano a Trieste ed in Friuli per sostenere questi servizi pubblici essenziali. Il presidente della giunta regionale ha poco di che lamentarsi visto che giungono a noi soldi in aggiunta a quanto la regione ha già per gli enti locali.

Non è tempo di chiacchiere e polemica, bisogna darsi da fare e rendere urgentemente disponibili ulteriori denari, che la regione ha, per i comuni ed i cittadini più bisognosi”.

Articolo UNO – Movimento Democratico e Progressista del FVG.