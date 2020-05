Articolo Uno FVG: bene la lettera dei parlamentari Pd e M5S al governo

“L’iniziativa dei parlamentari di M5S e Pd si muove nella giusta direzione”. Lo sottolinea il segretario regionale di Articolo Uno Mauro Cedarmas. “Avviare una discussione con il governo – continua – per ridefinire i reciproci impegni finanziari è la strada giusta, per garantire gli interessi e le necessità dei cittadini del Friuli Venezia Giulia in un quadro di reciproca collaborazione. Questo è il modo giusto di agire e non le sterili contrapposizioni come fanno i leghisti, buone per le campagne elettorali ma inutili per governare bene. Articolo Uno – conclude – pur non avendo parlamentare eletti in questa regione, attraverso i suoi eletti in parlamento, seguirà la discussione e darà il suo contributo di idee per il bene del Friuli Venezia Giulia”.

Articolo Uno del Friuli Venezia Giulia