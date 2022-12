Articolo Uno FVG: bene iniziativa Pd, unità ampia per prossime regionali

“Ribadiamo l’invito alle forze politiche che si oppongono alla Giunta di destra centro regionale di operare con determinazione alla più ampia unità in vista delle prossime elezioni.

Da qui, il nostro sostegno all’iniziativa promossa in questi giorni dalla nuova segreteria regionale del Pd.

Condivisione di un profilo programmatico e individuazione di una candidata/di un candidato in grado di rappresentare l’insieme delle forze progressiste sono obiettivi da noi condivisi e crediamo che le stesse proposte programmatiche presentate in questi giorni da movimenti che non si sono presentati al tavolo regionale siano comunque punti da considerare e raccogliere in molte parti.

Allo stesso tempo, anche alcune sollecitazioni e proposte pervenute nei mesi scorsi, sempre da quei movimenti, per l’individuazione di una figura di candidatura in grado di raccogliere la stessa domanda di cambiamento e di larga rappresentanza dei vari movimenti di progresso e autonomisti è da considerarsi molto utile.

Crediamo, perciò, che si possa lavorare senza preclusioni e nella volontà di offrire ai cittadini una possibile e valida alternativa alla destra”.

Così il segretario regionale di Articolo Uno, Mauro Cedarmas.

Articolo UNO del Friuli Venezia Giulia