Articolo Uno FVG: aderiamo a manifestazione per lavoratori Wartsila

“Articolo Uno del Friuli Venezia Giulia aderisce alla manifestazione in sostegno dei lavoratori della Wartsila di Trieste. Si tratta – lo afferma in una nota il segretario regionale Mauro Cedarmas – di sostenere la lotta dei lavoratori per l’impiego e la loro sicurezza e, inoltre, riaffermare che Trieste ha bisogno di un tessuto industriale e produttivo. Ci pare, infatti – continua – che la destra che governa la città non si preoccupi di questo, pensa a fare improbabili funivie e accogliere le navi da crociera, mentre la città ha un tessuto industriale e commerciale che meriterebbe ben altra attenzione. Bisogna essere al fianco dei lavoratori – conclude la nota – perché la loro battaglia è una battaglia di tutti per il lavoro, la giustizia sociale e la sicurezza economica delle persone e delle famiglie”.