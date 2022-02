Articolo Uno FVG: a disposizione per ogni iniziativa che allarghi il campo

“Articolo uno del Friuli Venezia Giulia è a disposizione per ogni iniziativa che punti ad allargare il campo delle forze della sinistra regionale e delle formazioni progressiste.

La volontà del Pd regionale ad aprire questa fase di discussione e di organizzazione è molto importante. Infatti, crediamo indispensabile lavorare da subito perché si dia vita a questa operazione alla scopo, prima di tutto, di costruire un largo schieramento per tentare di battere nel 2023 la destra centro regionale.

A nostro avviso, ciò va fatto anche nelle singole competizioni locali in programma in primavera e nel prossimo anno. L’esperienza di Trieste insegna che dividere le forze anche al primo turno non aiuta la sinistra e il centro sinistra. A Monfalcone è stata giustamente perseguita un’altra strada che ha unito non divisi lo schieramento progressista.

Lavoro, giustizia sociale, beni pubblici quali sanità e istruzione, partecipazione dal basso, ambiente, diventino, declinati in sede locale e regionale, i valori e i punti programmatici della battaglia contro la destra regionale. Lo spazio c’è, ma è necessario anteporre l’interesse del collettivo alle aspirazioni personali comunque mascherate.”

Così il segretario regionale di Articolo Uno, Mauro Cedarmas