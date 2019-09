Articolo Uno Cascina, strabismo Lega danneggia i servizi per i bambini

L’indefesso sindaco reggente si è, come al solito, autoincensato rispetto alla vicenda riguardante la vendita ai privati delle quote di Gustolandia, la partecipata che gestiva il servizio mensa/refezione scolastica in tutto il nostro comune. Questa operazione, spacciata come manovra finanziaria a favore delle casse comunali, purtroppo indebolisce fortemente il controllo del Comune sull’operato di un soggetto privato (di cui comunque ci fidiamo per la continuità e l’esperienza fin qui dimostrata). Proprio in un settore molto delicato dove nessun buon padre di famiglia vorrebbe fare economia, come l’alimentazione dei propri figli. Con questa operazione la Lega cascinese dimostra quanto poco voglia credere ed investire nell’educazione alimentare delle future generazioni, e proprio per la delicatezza del servizio svolto, questa sarebbe stata una delle poche partecipate che valeva la pena conservare! Questa operazione inoltre dimostra quanta confusione regni nella testa degli amministratori leghisti nella gestione delle aziende partecipate del comune: come altro interpretare uno strabismo delle indicazioni fornite in questi tre anni? Perché si sono mantenute le partecipazioni in Toscana Energia, senza alcuna possibilità di incidere nelle scelte strategiche della società? Perché l’indefesso reggente ogni settimana critica la società Retiambiente, ma il suo partito ha piazzato con il ruolo di vicepresidente di Geofor un proprio esponente con nessuna competenza in materia? E rimanendo in tema di rifiuti, da azionista Geofor, come mai questa giunta non ha mai speso una parola sulla situazione critica dei dipendenti AVR(situazione forse risolta in queste ore a livello sindacale)? E che dire del servizio di raccolta dei rifiuti che il comune non è in grado di far svolgere, trasformando tutto il territorio in una discarica a cielo aperto? Purtroppo un filo conduttore è ben visibile, ed è quello che ha caratterizzato l’operato della Lega a Cascina da quando si è insediata ad occupare il palazzo: far fare carriera ai propri dirigenti, senza mai pensare al bene dei cittadini, sfruttare e spremere Cascina fino all’ultimo come trampolino di lancio per avere un posto al sole, il tutto umiliando anche tutte le persone che avevano creduto alle assurde promesse da marinaio.