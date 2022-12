Articolo Uno Campania: solidarietà e vicinanza a Pina Picierno

“Piena solidarietà e vicinanza a Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Europeo, che ha subito un ignobile attacco da parte del governo iraniano per il fatto di aver condannato la sentenza di esecuzione a morte di Mohsen Shekari. La comunità politica regionale della Campania di Articolo Uno sarà al suo fianco per continuare a sostenere le donne e gli uomini che scendono in strada per difendere la libertà e il rispetto dei diritti umani”. Lo dichiara il segretario regionale di Articolo Uno Alessandro Tartaglione.