Articolo Uno Campania: presidente De Luca, così non ci siamo

“Presidente De Luca, non ci siamo. Riconosciamo il tuo forte impegno e la tua giusta determinazione di questi mesi sulla priorità della battaglia contro il Covid. Ma, oggi, eccedere in protagonismo su vicende come la seconda dose oltre le proprie competenze crea confusione, non aiuta la campagna vaccinale e la immunizzazione della popolazione”.

E’ quanto affermano, in una nota, Michele Gravano e Francesco Dinacci, coordinatori rispettivamente di Articolo Uno Campania e Napoli. “La campagna vaccinale – secondo Gravano e Dinacci – va tenuta fuori dalla polemica politica. Bisogna affidarsi ai pareri degli scienziati, come avviene in tutta Europa. Sulle modalità di iniezione della seconda dose si sono espressi il Cts, l’Aifa, oltre che il ministero della salute, ai quali spettano le competenze scientifiche ed istituzionali”.

“La invitiamo – concludono Gravano e Dinacci – a una maggiore riflessione e a rispettare tali indicazioni scientifiche e i livelli istituzionali. Nelle difficoltà si collabora”.​