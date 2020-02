Articolo Uno Campania: lunedì 17 conferenza sul piano Sud con Ruotolo

Lunedì 17 febbraio, dalle ore 12 presso l’Hotel Ramada, si terrà una

Conferenza stampa di Articolo Uno Campania e Napoli sul Piano per il Sud, la crisi industriale e la necessaria reindustrializzazione, la difesa dell’occupazione, del reddito e delle professionalità: proposte per Napoli e la Campania.

Partecipano: F.Dinacci (coord.metropolitano Articolo Uno Napoli), M.Gravano (coord.regionale Articolo Uno Campania), M.Coppeto (Capogruppo Napoli Sinistra in Comune), F. Todisco (Consigliere del Presidente Regione Campania), F. Conte (deputato LeU), M. Rostan (deputata LeU), G. Epifani (deputato LeU). Saranno presenti i segretari di Cgil, Cisl, Uil. Interverra’ Sandro Ruotolo, candidato al Senato Napoli.