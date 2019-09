Articolo Uno Campania: in prima linea contro il cambiamento climatico

Oggi le piazze di tutto il mondo si sono colorate di manifesti e cartelloni di giovani, studenti, genitori per chiedere di proteggere il pianeta dai cambiamenti climatici.

Il cambiamento climatico è una priorità assoluta. Già da tempo si stanno verificando pericolosi fenomeni atmosferici del tutto anomali. Non servono inutili proclami ma azioni serie, mettendo insieme tutte le competenze necessarie. Articolo Uno da sempre si batte per questa tematica. Sarebbe importante lavorare con tutte le forze politiche e associative per l’istituzione di una Commissione di esperti contro il cambiamento climatico proprio qui in Regione Campania. Per questo motivo, chiediamo alla Giunta Regionale, alla Vomunità degli Scienziati e Rettori che in Campania si costituisca subito una commissione con il compito di studiare gli effetti dei cambiamenti climatici nella nostra Regione.