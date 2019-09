Articolo Uno Campania: appello per commissione sui cambiamenti climatici

Tantissimi studenti, giovani, lavoratori hanno colorato le strade e le piazze con striscioni e cartelloniverdi per il #WeekForFuture. Un’azione necessaria per accendere sempre di più i riflettori sullaquestione climatica. È dovere della politica dare una risposta alle piazze che si stanno succedendo in questi giorni in tutto il mondo.

Per questo abbiamo deciso di lanciare il seguente appello, già firmato da tanti giovani e esperti:

“Il cambiamento climatico è una priorità assoluta. Già da tempo si stanno verificando pericolosifenomeni atmosferici del tutto anomali. Non servono inutili proclami ma azioni serie, mettendoinsieme tutte le competenze necessarie.

Gli effetti del cambiamento climatico sono tutti intorno a noi, ma talvolta non vengono percepiti come tali. Anche se ad oggi pare che manchi un nesso causale certo tra inquinamento e “climate change”, è lecito affermare che sono le attività umane, in particolare le emissioni di gas serra nell’atmosfera, ainnescare e accelerare i cambiamenti in atto. Su questo punto la comunità scientifica è quasi unanimemente concorde: uno studio pubblicato nel 2016 su “Environmental Research Letters” ha mostrato, infatti, che circa il 97% degli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici sostieneconvintamente la teoria dell’origine antropica.

Articolo Uno da sempre si batte per questa tematica. Sarebbe importante lavorare con tutte le forze politiche e associative per l’istituzione di una Commissione di esperti contro il cambiamento climatico proprio qui in Regione Campania. Per questo motivo, chiediamo alla Giunta Regionale, alla Comunitàdegli Scienziati e Rettori che in Campania si costituisca subito una commissione con il compito di studiare gli effetti dei cambiamenti climatici nella nostra Regione.”

Sostenitori:

Anna Starita – Responsabile nazionale Partecipazione e cittadinanza attiva Articolo Uno

Francesco Dinacci – Coordinatore metropolitano Articolo Uno Napoli

Dario Monaco PhD

Luna Pisa – Biologa

Carlo Palmieri Open Source Software Engineer

Ivan Di Stasio

Giovanna De Simone – PhD Biochimica

Pietro Tortora – Biologo

Claudia Vasaturo – Biologa Nutrizionista

Lorenzo Fattori PhD

Vincenzo Di Costanzo – Responsabile Università e Ricerca Articolo Uno Napoli

Francesco Cacciapuoti – Movimento Polis

Marco Rubino

Antonio Carotenuto