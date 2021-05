Articolo Uno Basilicata: Rutigliano è il nuovo segretario regionale

Carlo Rutigliano è il nuovo segretario regionale della Basilicata di Articolo Uno: è stato eletto in serata, per via telematica, dall’assemblea regionale del partito. Rutigliano ha 31 anni e ricopre attualmente anche l’incarico di segretario nazionale della giovanile del partito. All’unanimità, per alzata di mano, sono stati eletti due vice-segretari: Lina Marchisella, già sindaco di Tricarico e il potentino Luca Lorenzo.

“Anche in Basilicata è tempo di costruire un progetto nuovo. – ha dichiarato Rutigliano – È tempo di mettersi a lavoro per ripensare l’area progressista e costruire un campo largo di forze che sia in grado di rappresentare un’alternativa alla destra. Una destra che ogni giorno si dimostra sempre più inadatta a governare tanto la fase dell’emergenza quanto una fase di ripartenza e di rilancio della Regione e delle sue città.

L’errore più grande che potremmo compiere è pensare di poter affrontare questa sfida ciascuno nel piccolo recinto della propria organizzazione o del proprio partito.

Lavoreremo perché anche in Basilicata, come a livello nazionale, possa esserci un dialogo costante tra le forze politiche – a partire da quelle che hanno sostenuto il Governo Conte II – con le parti sociali, con il mondo dell’associazionismo e del civismo.

Serve attivare esperienze ed energie nuove. Serve aprire porte e finestre. Qui e ora. Dobbiamo assumere il tema del lavoro, dei diritti sociali e civili, della tutela dell’ambiente e del territorio quali questioni prioritarie. Solo così torneremo a costruire una presenza lì dove da tempo non ci siamo. Un linguaggio nuovo in grado di raccontarci, e uno spirito di comunità che troppo spesso in questi anni è stato smarrito.” – ha concluso Rutigliano.