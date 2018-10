Articolo 1 Marche: via da dl Genova norme che esautorano sindaci zone terremotate

“Un atto gravissimo che sancisce lo scollamento profondo del governo Conte con la realtà che abita fuori da palazzo Chigi”, lapidario il commento di Massimo Montesi, coordinatore regionale di Articolo 1 Mdp Marche che attacca “tutti i componenti del governo tornassero nelle zone colpite dai sismi e, una volta finite le passerelle dei tagli dei nastri, si confrontino con chi sta lavorando incessantemente e in silenzio per una dorsale appenninica ancora sotto le macerie”.

Non è piaciuta agli esponenti regionali di Articolo 1 la scelta di esautorare sindaci e presidenti di regione dalla programmazione della ricostruzione e dalla redazione delle ordinanze: “Di fatto legifereranno sull’Italia centrale da Roma, dai palazzi del potere, senza permettere ai sub commissari e a chi vive da due anni in trincea in mezzo alla distruzione di continuare ad avere un peso importante, quello necessario e quello che serve”.

Si appellano direttamente ai deputati ed ai senatori di tutte le forze politiche, chiedendo di “stralciare immediatamente quella parte del decreto Genova approvato questa notte che cancella la voce di chi vive quei territori tutti i giorni, anche quando gli uffici stampa e le telecamere se ne vanno. Viceversa sarebbe la dimostrazione che questo governo volta le spalle alle popolazioni terremotate”.