Oggi a Roma alle 15.00, sotto la sede del Mise, in Via Molise, si svolgerà la manifestazione per il salvataggio dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza parteciperà insieme ad Arturo Scotto al presidio dei lavoratori. Sarà presente al tavolo del Mise il deputato di Articolo Uno, Guglielmo Epifani.