Violenza donne: Guerra, inaccettabile elezione presidente Cotrab

“L’elezione a Presidente del Consorzio Trasporti Basilicata di un uomo, Giulio Ferrara, che è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni di una donna, e che ha sfruttato per abusare di lei, come si legge nelle notizie uscite sulla stampa, la sua posizione gerarchica, è un fatto gravissimo”. Lo dichiara Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze ed esponente di LeU.

“L’indifferenza o la superficialità con cui si guarda al tema della violenza nei confronti delle donne sul posto di lavoro, laddove sono più esposte a ricatti e abusi, non è accettabile – sottolinea – Non dare il giusto peso a questi fenomeni significa di fatto giustificarli. In questo caso poi la donna sarà vittima una seconda volta. Si troverà infatti come Presidente, nel luogo in cui lavora, l’uomo che le ha usato violenza e del quale ha ottenuto la condanna”.

“Non è pensabile che Giulio Ferrara ricopra la posizione per cui è stato assurdamente eletto. È assolutamente necessario il suo immediato allontanamento”, conclude Guerra.