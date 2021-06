Vaccini: Stumpo, De Luca contro Speranza e Figliuolo, solita pagliacciata

Il governatore della Campania De Luca ormai sembra la macchietta che ne fa di lui il bravissimo Crozza. Non sai male quale è l’originale e quale la copia. Sui vaccini contro il ministro Speranza e il commissario straordinario Figliuolo siamo alla solita pagliacciata su Facebook dell’io contro tutti. Più utile a gettare fumo negli occhi che a risolvere problemi. Il governatore della Campania invece di dare sempre le colpe agli altri una volta si assuma le sue di responsabilità su come è stata gestita in Campania la pandemia e la campagna vaccinale.

Lo afferma il deputato di LeU Nico Stumpo.