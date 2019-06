Ue: Fornaro, Italia isolata in Ue e con il cappello in mano

La politica estera del governo gialloverde ha portato l’Italia all’isolamento e con il cappello in mano. Il Presidente del Consiglio è oggi più debole nel contrattare con l’Europa e evitare la procedura di infrazione. Siamo isolati in Europa alla vigilia di un passaggio importante. Ci sarebbe stato bisogno di più diplomazia e di maggiore capacità di dialogo per tessere alleanze per cambiare questa Unione Europea. Invece è stato un anno di sola, sterile propaganda.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.