Torre del Greco, Scotto, Lega non accosti chi difende il Sud alla camorra

Salvini in Campania viene contestato da un popolo pacifico e gioioso. A Torre del Greco ieri c’erano mille persone che manifestavano con i fischietti per dire alla Lega che il sud non si fa imbrogliare da chi negli anni ha urlato “forza Vesuvio”.

Le parole del consigliere regionale della Lega in Lombardia, tale Max Bastoni, sono gravissime. Non si permetta di accostare chi manifesta per difendere il sud con la camorra. Non sanno davvero di cosa parlano. Salvini prenda immediatamente le distanze da questi squallidi personaggi che pensano che il Mezzogiorno sia una terra di conquista. Il sud è innanzitutto terra di libertà.

Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore dell’iniziativa politica di Articolo Uno.