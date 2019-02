Tav: Fornaro, il tunnel ferroviario si deve fare, investire sul trasporto pubblico locale

“In tutta Europa è in atto da tempo una strategia di spostamento del traffico merci dalla gomma al ferro che prevede anche l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie”. Lo ha dichiarato Federico Fornaro di Liberi e Uguali intervenendo oggi alla Camera nella discussione sulle mozione relativi alla Tav.

“Il tunnel ferroviario del Frejus – ha aggiunto Fornaro – è entrato in esercizio nel 1871 e non c’è quindi nulla di scandaloso nell’aver deciso di costruirne uno nuovo per far passare più velocemente merci e passeggeri”. “Si realizzi quindi il tunnel internazionale e si riveda la tratta nazionale e con quei risparmi si investa sul trasporto pubblico locale in Piemonte per migliorare la qualità della vita quotidiana di centinaia di migliaia di pendolari”, ha concluso.