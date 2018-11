Tap: Paolucci, garantire la sicurezza e cambiare l’approdo

“Per il gasdotto Tap è assolutamente importante fare riferimento alla direttiva Seveso, che impone a tutti gli stati membri di identificare i rischi industriali, per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini. Inoltre, si può essere a favore o contro la realizzazione della Tap ma non si può prescindere dalle norme europee che, in modo molto chiaro, obbligano all’informazione dei cittadini rispetto alle decisioni che si intendono assumere.

Altra importante questione è quella dell’approdo del gasdotto in una delle spiagge più belle della Puglia, questione sulla quale ci battiamo da oltre due anni, in Puglia, in Italia e in Europa”. È quanto dichiara l’Europarlamentare di Articolo1-mdp/LeU, Massimo Paolucci durante la manifestazione di questa mattina a Melendugno.