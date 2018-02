Rossi: Veltroni, ti ricordi? Pci al governo in tante città

«A Veltroni rispondo che il PCI governò il Paese anche dall’opposizione e amministrando città e regioni.

Ma forse lui, che era dirigente nazionale di quel partito, non se ne accorse o non vuol ricordare.

Quanto all’oggi, noi Liberi e Uguali siamo sinistra di governo. Ma non a tutti i costi, perché se dovessimo stare al governo per fare le politiche economiche e del lavoro che piacciono alla destra, come ha fatto il PD, allora noi preferiremo stare all’opposizione».

Lo scrive su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e esponente di Liberi e Uguali.