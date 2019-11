Regionali: Speranza, sinistra e 5Stelle, ci sono programma e valori comuni

“Non mi rassegno all’idea che M5s e centrosinistra non possano andare uniti alle prossime elezioni regionali. Dovremmo farlo in Calabria e in Emilia e in tutte le regioni che andranno al voto nei prossimi mesi. Credo nella possibilit√† di dialogo tra 5 stelle e centrosinistra. Ci unisce un programma condiviso che parte dalla difesa dei valori della nostra Costituzione e penso che insieme possiamo fare un buon lavoro nell’interesse del paese”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno e Ministro, Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa pubblica a Lecce.