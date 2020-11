Rai: Fornaro, inaccettabile situazione pirandelliana

Con l’introduzione della figura dell’amministratore delegato la Rai sarebbe dovuta diventare un’azienda come le altre e la politica sarebbe scomparsa da via Mazzini. Invece in Rai siamo in una perfetta situazione pirandelliana dove tutto cambia perché nulla cambi. Un giorno la coppia Foa-Salini piange miseria e chiede aiuto al Governo e quello dopo mette in cantiere una mega infornata di vicedirettori Rai. Del piano industriale e della valorizzazione delle risorse umane interne si è persa traccia. Mi attendo che oggi Gualtieri in Vigilanza Rai faccia chiarezza sui numeri e soprattutto indichi con chiarezza che questa situazione pirandelliana deve finire.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.