Porti: Paolucci a Brindisi, occorre attenzione Ue per il rilancio

“Serve richiamare l’attenzione del Governo e dell’Europa rispetto al rilancio del porto di Brindisi che deve superare le criticità esistenti per rendere pienamente efficiente questa realtà molto importante per il Salento e la Puglia. E’ da tempo che l’infrastruttura soffre di una marginalità rispetto ad altre realtà, essendo stato escluso dalle grandi linee di collegamento quali ad esempio la dorsale adriatica che con un disegno sbagliatissimo si sarebbe dovuta fermare a Ravenna”. Lo ha detto l’europarlamentare Massimo Paolucci (Articolo 1), candidato alle prossime elezioni europee nella lista del Pd, incontrando gli operatori portuali a Brindisi con Massimo D’Alema. “Dopo anni di battaglie, con un emendamento del gruppo ‘S&D’ – ha aggiunto – siamo riusciti a far sì che la dorsale adriatica scenda fino a Brindisi”. “Non è un punto di arrivo – ha concluso – ma certamente un punto di partenza per dare nuova linfa al porto di Brindisi, alla città e al territorio. Per questo mi batterò se sarò rieletto parlamentare europeo”.