Peste suina: Fornaro, situazione potenzialmente gravissima

La mozione che stiamo approvando tiene alta l’attenzione su una questione grave e potenzialmente gravissima come quella della peste suina. Liguria e Piemonte sono le regioni maggiormente colpite dalla peste suina ma il rischio è quello che il contagio possa arrivare anche in altre regioni. Non va quindi sottovalutato il rischio perché l’intera filiera suinicola italiana ha un valore di oltre 2 miliardi di euro, con migliaia di addetti. E’ necessario uniformare le ordinanze tra Piemonte e Liguria perché la cosa da evitare sono divieti e restrizioni differenziate tra comuni confinanti delle due regioni. C’è poi un tema ristori con particolare attenzione ai piccoli produttori dei territori collinari e montani e a tutte le attività legate ad una economia di turismo lento. Siamo quindi in una vera emergenza di tipo economico e sanitario che non può e non deve essere sottovalutata.

Lo afferma in Aula a Montecitorio il capogruppo di LeU Federico Fornaro