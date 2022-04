Peste suina: Fornaro, bene deroga outdoor anche in Piemonte

Giusto che la Regione Piemonte abbia autorizzato le attività outdoor (trekking ecc.) nella zona rossa interessata dalla diffusione della peste suina. Come avevamo richiesto anche noi, si pone fine a una differenziazione con analoghe zone della Liguria dove i divieti erano stati rimossi prima di Pasqua. Questa decisione non deve far diminuire l’impegno al sostegno alle attività turistiche in questa area dell’Appennino e delle colline della Provincia di Alessandria e per trovare le risorse per i ristori agli operatori per gli oggettivi danni subiti in ragione dei divieti imposti per la tutela della salute animale e il contenimento della peste suina.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.