‘Ndrangheta: Fornaro-Grimaldi, massima allerta infiltrazioni nel nord ovest

Le indagini sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel Nord Ovest, dalla Valle d’Aosta al Piemonte, segnalano una situazione da allarme rosso per le istituzioni democratiche. La giustizia deve seguire il suo corso e la magistratura non può essere lasciata sola: la politica e le istituzioni non possono osservare inermi un tentativo di inquinamento del tessuto economico e democratico di questa pervasività e pericolosità.

Auspichiamo che la Commissione Antimafia riesca quanto prima ad approfondire questa questione e, a tutti i livelli, si innalzi l’asticella dell’attenzione perché di fronte alla realtà non si può continuare a far finta di niente, come se le infiltrazioni e i condizionamenti delle mafie fossero prerogativa di altre aree del Paese.

Lo scrivono in una nota il capogruppo di LeU a Montecitorio, Federico Fornaro, e Marco Grimaldi capogruppo Liberi Uguali Verdi nel Consiglio regionale del Piemonte.