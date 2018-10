“Esprimo la mia totale vicinanza a Claudio Fava, vittima dell’ennesimo minaccia da parte della Mafia. Provano a colpire una personalità che da sempre non ha abbassato la testa davanti alle organizzazioni criminali e al suo strapotere. Sono convinto che Claudio continuerà con maggiore determinazione e fermezza la sua battaglia per liberare la Sicilia dalle mafie e dalla corruzione”. Lo scrive in una nota Arturo Scotto di Liberi e Uguali – Mdp.