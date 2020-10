Maltempo: Fornaro, Recovery Fund per piano sicurezza territorio

Ancora una volta perdite di vite umane con esondazioni, crolli e devastazioni in un territorio sempre più fragile, colpito da precipitazioni straordinarie ma sempre più frequenti con drammatica periodicità in particolare in Piemonte e Liguria. Le parole non servono più. È indispensabile sfruttare l’opportunità del Recovery Fund per realizzare un Piano straordinario di messa in sicurezza del territorio italiano. Non c’è un solo minuto da perdere.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro