Maltempo: Fornaro, il governo riferisca in aula su basso Piemonte e Liguria

“Nel basso Piemonte e in Liguria la situazione è drammatica, un territorio devastato dalle frane. La prima emergenza è stata gestita grazie al lavoro di quanti, a tutti i livelli, a partire dai volontari hanno presidiato la tutela dell’incolumità pubblica. Il crollo del viadotto sulla A6 e la decisione di chiudere entrambi i sensi di marcia dell’A26, riaperta in mattinata su di un’unica corsia, sono i segni di una situazione emergenziale. Se poi venisse confermato che i report sulla stabilità sui viadotti fossero falsi ci troveremmo di fronte ad una associazione a delinquere. Ora vanno trovate le soluzioni alternative. Il governo venga in Aula a riferire con una informativa urgente”.

Lo afferma in Aula a Montecitorio il capogruppo di LeU Federico Fornaro.