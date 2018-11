Maltempo: Fornaro, governo venga a riferire al parlamento

Il Governo venga a riferire al più presto in Parlamento sull’ondata di maltempo che sta flagellando l’Italia con un inaccettabile bilancio di perdite di vite umane, oltre a miliardi di danni.

L’Italia ha uno dei migliori sistemi di protezione civile ed è indispensabile comprendere, con spirito costruttivo e lontani da ogni intento di speculazione politica, che cosa non abbia funzionato nel sistema di allertamento e quali interventi sia indispensabile finanziare per la prevenzione e la difesa dell’assetto idrogeologico già a partire dalla prossima legge di Bilancio”.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro.