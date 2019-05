M5S: Rossi, su Siri solo una farsa. Fanno finta perché c’è la campagna elettorale

«I Cinquestelle ora vogliono apparire di sinistra perché c’è la campagna elettorale per le europee e non sanno cosa dire.

Se volevano davvero mettere in difficoltà la Lega potevano tenere i porti aperti, non votare il decreto sulla sicurezza e sulla legittima difesa. Se poi volevano essere rigorosi sul tema della giustizia, bastava che votassero sul caso “Diciotti” affinché Salvini rispondesse davanti ai giudici. Quella di Siri è una mezza farsa. Alzano la voce ma fanno finta. In realtà sono solo gregari della Lega di Salvini. Dopo le elezioni rientreranno nei ranghi. Ora vogliono apparire alternativi alla Lega per sottrarre voti alla lista unitaria del PD e dei Socialisti e Democratici europei».

Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.