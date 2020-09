Liguria: Fornaro, partita aperta, decideranno gli astensionisti intermittenti

I sondaggi fotografano i consensi di quelli che hanno già deciso di andare a votare, mentre l’area degli indecisi è ancora molto alta. Nel 2015 in Liguria l’affluenza fu di poco superiore al 50%.

La partita delle regionali in Liguria non è quindi chiusa e a decidere saranno i cosiddetti astensionisti intermittenti, quegli elettori che decidono di volta in volta se andare a votare e a chi dare il proprio consenso.

L’alleanza unitaria a sostegno di Sansa è quindi pienamente ancora in corsa per la vittoria finale alle elezioni del 20 e 21 settembre e saranno decisivi i prossimi quindici giorni di campagna elettorale”.

Così il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, intervenendo a Savona in una iniziativa della lista unitaria PD-Articolo 1