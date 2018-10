Legittima difesa: Rossi, legge assurda e aberrante. Aumenteranno vittime innocenti

«A me questa legge sul diritto di sparare liberamente a chi entra in casa pare assurda, pericolosa, aberrante. Salvini e le lobby delle armi esultano. Aumenteranno le armi vendute e in circolazione e quindi i morti e quindi le vittime anche innocenti. Lo Stato potrà disimpegnarsi ancora di più dal difendere i cittadini onesti dicendo che ha concesso loro il diritto di sparare. Gli anziani, i più deboli, i miti, chi è coraggioso e forte d’animo e ha rispetto per la vita umana saranno ancora più soli. Il PD vota a favore dell’articolo chiave. È la dimostrazione di uno smarrimento politico, ideale e persino morale. Sono veramente dispiaciuto. Occorre una sinistra diversa, popolare e salda sui propri principi».

Lo scrive su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.