Lavoro: Conte, Treofan Battipaglia, subito tavolo al ministero

“Subito il tavolo ministeriale per la proroga della Cassa integrazione e la ricerca di una soluzione con investitori dello stesso distretto, come avevo già prefigurato, in una mia prima proposta, all’inizio della vertenza”. Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che stamattina ha trascorso l’Epifania con i lavoratori della Treofan di Battipaglia. “Lavoratori e famiglie – continua il parlamentare – sono giustamente stanchi. È più di un anno che la multinazionale indiana Jindal ha acquisito l’azienda, bloccando le attività dello stabilimento, che appare destinato alla liquidazione. Bisogna agire subito per reimmettere sul mercato lo stabilimento e lo si può fare cercando interlocutori nello stesso distretto e convincendo la multinazionale ad agevolare rapidamente la cessione. Occorre un’azione politica decisa, su cui sono sono fiducioso che le forze politiche e sociali, e il governo, faranno la loro parte e, convincendo la multinazionale, giungeranno a una soluzione positiva”.