Lavoro: Conte, sito Leonardo di Giugliano da tutelare, interrogazione

“Il sito produttivo Leonardo di Giugliano in Campania va tutelato. Bisogna aprire subito un tavolo di discussione con i sindacati e l’azienda per esaminare le strategie di sviluppo della società sul territorio napoletano”.

Lo chiede Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che sul tema ha presentato una interrogazione ai Ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico.

“L’ annunciata la chiusura dello stabilimento Leonardo di Giugliano – dice il deputato – è un fatto di per sé molto grave per il territorio visto che esso è uno dei pochi sopravvissuti in un’area industriale che si è nel tempo impoverita e quasi completamente svuotata; ma è anche fonte di preoccupazione per il futuro dei livelli occupazionali dal momento che essa appare del tutto incomprensibile sul pieno economico-finanziario. La divisione dell’elettronica non è in crisi, anzi pare aver determinato negli ultimi anni ingenti profitti, e non si colgono le ragioni per cui uno stabilimento produttivo con una mission ancora attuale e utile al gruppo industriale, invece di attrarre nuovi investimenti e diventare volano di ulteriore sviluppo, venga chiuso. Per questo, chiedo al Governo di aprire subito un tavolo di confronto per discutere di investimenti e futuro in particolar modo sul territorio campano”.