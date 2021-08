La Direzione di Articolo Uno esprime solidarietà a Tomaso Montanari

Si è tenuta via web la direzione nazionale di Articolo Uno. All’ordine del giorno l’impegno per dare forza alle liste in cui siamo presenti e perché l’alleanza democratica e progressista vinca nelle città le sfide nelle prossime amministrative di ottobre.

Ad aprire i lavori, alla presenza di Roberto Speranza, è stato invitato Massimo D’Alema per una relazione sulla situazione internazionale, in particolare modo sui fatti di Kabul. Si lavorerà nei prossimi giorni a un documento sulla politica estera frutto della nostra discussione, da sottoporre alle forze alleate di centrosinistra e Cinque Stelle.

Nelle conclusioni è stata ribadita la solidarietà al professor Tomaso Montanari, attaccato in maniera ignobile dalla destra in questi giorni per le sue opinioni politiche.