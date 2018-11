“Ogni giorno ce n’è una. Salvini e Di Maio non sanno fare altro che litigare, o fare finta di litigare, su tutto”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza, intervenendo all’Assemblea regionale del movimento in Puglia. “Se l’esecutivo va avanti è soprattutto per il collante del potere. Dalle mille rivoluzioni promesse stanno portando il Paese all’immobilismo. E’ una sceneggiata”, aggiunge Speranza.