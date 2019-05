Governo: Speranza, crescita zero e alta disoccupazione. Ma parlano sempre di altro

“L’Ocse ci ha detto che l’Italia non crescerà nel 2019”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza in Basilicata per gli ultimi giorni di campagna elettorale. “La disoccupazione è in aumento – sottolinea Speranza – eppure per Di Maio la priorità è chiudere le cooperative per Salvini qualche negozio che non gli piace. Insomma, si perdono posti di lavoro e Salvini e Di Maio che fanno? Vogliono chiudere delle attività economiche? Siamo al paradosso. La verità è che ormai ogni giorno ha la sua pena. Ma dei problemi reali del Paese, dal lavoro, alle imprese, fino alla Scuola e alla sanità non si parla mai”.