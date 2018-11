Governo: Rossi, temo pensi a uscita da euro, confido in Mattarella

«Leggo delle bugie che i governanti raccontano all’Europa sulla vendita del patrimonio pubblico, dell’aumento dei costi che il loro dissennato sproloquiare ha provocato per gli interessi da pagare sul debito e delle difficoltà che questo genera per le banche e per le imprese e le famiglie. Temo che abbiano in mente la “soluzione B”, l’Italia fuori dall’euro, rovinando il Paese pur di restare al potere. Confido nel ruolo di garanzia e nella saggezza e nella forza del Presidente della Repubblica Mattarella. Penso ci sia l’urgenza che venga costruita una forte opposizione al governo scellerato dei nazionalpopulisti affinché le elezioni europee segnino l’inizio di una loro sconfitta. Nella società l’opposizione sta già crescendo. Manca la politica, mancano per ora le forme organizzate della rappresentanza politica e sociale della sinistra. La vera sfida è questa: quanto più la sinistra si rinchiuderà nei giochi dei posizionamenti interni del suo ceto politico, tanto più sarà inadeguata rispetto al compito che oggi le spetta, e tanto più sarà a rischio il futuro dell’Italia».

Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.