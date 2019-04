Governo: Rossi, Salvini e Di Maio si fanno la guerra sui media, ma il patto durerà

«Salvini e Di Maio si fanno la guerra sui giornali e nei media per le elezioni europee.

Invece, in Parlamento, Lega e M5stelle approvano insieme una risoluzione che impegna il governo a fare la flat tax, a dire no alla patrimoniale e a realizzare l’autonomia differenziata per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

Posso sbagliarmi, ma io penso che questa maggioranza durerà perché è tenuta insieme prima di tutto da uno scellerato patto, anzi un vero contratto, di potere.

La sinistra pensi a unirsi e a fare opposizione politica e sociale, a presentare un programma e a ricostruire un partito forte e organizzato. Non esistono scorciatoie».

Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.