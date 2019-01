«La pietà è morta, la Costituzione calpestata e l’economia è in recessione. Ma per i post fascisti della Lega e i populisti gregari del M5stelle l’importante è salvare Salvini da un giusto processo. Mentre l’Italia va in rovina si prepara il trionfo di Salvini, con Berlusconi già pronto a sostenerlo.

L’unità di tutte le forze democratiche è, a mio avviso, un dovere morale prima ancora che politico».

Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.