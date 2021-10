Governo: Fornaro, gli italiani sono stufi di campagna elettorale permanente 

“Il teatrino di una Lega che a giorni alterni si ricorda di essere forza di governo sta stufando gli italiani.

La campagna elettorale permanente è tra le ragioni della sfiducia crescente degli italiani nelle istituzioni democratiche e nella politica, confermata dall’astensione record nelle ultime elezioni amministrative.

In maggioranza si sta con idee, proposte ma in una cornice di leale collaborazione: l’esatto contrario della strategia di comunicazione di Salvini, più preoccupato della crescita dei sondaggi della Meloni che della soluzione dei problemi delle persone.

La ripresa dell’economia infatti non può e non deve trasformarsi in un ulteriore compressione dei diritti e dei redditi di lavoratori e pensionati.

Il Governo deve impegnarsi per una strutturale inversione di marcia per una lotta al precariato e l’aumento delle pensioni minime”.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.