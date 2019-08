Governo: Fornaro, è finito il tempo dei tatticismi e delle furbizie

È finito il tempo dei tatticismi e delle furbizie. Con questi continui passi in avanti e successive retromarce non si va da nessuna parte e si porta l’Italia a sbattere. Il Movimento 5 Stelle si decida. Si tenga la barra dritta per dare al Paese un governo di svolta che abbia al centro la lotta alle diseguaglianze economiche e la rivoluzione ambientale e digitale. Si torni alla politica e non si prosegua con gli ultimatum utili forse alla propaganda ma contrari a quello spirito costruttivo e di rispetto reciproco essenziali per dare vita ad una alleanza di governo destinata a durare.